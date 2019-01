Metalúrgicos do ABC farão atos até dia 18, quando Ford os receberá

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



23/01/2019 | 07:06



Os trabalhadores da Ford em São Bernardo participaram ontem de assembleia realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que cobrou da direção da empresa a retomada das discussões sobre investimentos na planta e o futuro da unidade, conforme previsto no acordo firmado em março de 2017. A principal queixa da entidade é que, desde então, essas conversas ainda não aconteceram, e em novembro termina a validade da negociação coletiva – e, com ela, a estabilidade dos hoje cerca de 2.800 empregos. Reunião com o presidente da Ford no Brasil, Lyle Watters, no entanto, só ocorrerá na semana do dia 18 de fevereiro. E, até lá, serão realizadas assembleias internas, com cada uma das áreas, em pequenas paradas diárias.

Durante o ato, o presidente do sindicato, Wagner Santana, o Wagnão, ressaltou que a garantia de emprego depende, em grande parte, da vinda de novos produtos para a planta, já que hoje a fábrica da região produz o New Fiesta – modelo com giro menor, devido ao elevado preço de entrada, R$ 54.690, quase o valor do topo de linha do Ka manual, feito em Camaçari, na Bahia – e caminhões.

“Acordo construído em 2017, válido até novembro deste ano, previa este período para negociações e, até agora, não há nada efetivo, nenhuma sinalização por parte da direção. De lá para cá, mais de 1.000 trabalhadores saíram em PDV (Programa de Demissão Voluntária) e aposentadorias. Portanto, já houve esforço do sindicato e dos trabalhadores para viabilizar a planta”, assinalou. “Nenhuma planta se sustenta com um só modelo, ainda mais de um que não tem vida longa, como a própria empresa já anunciou. É urgente retomar a discussão para a vinda de novos projetos e aportes.”

Para Wagnão, essa indefinição coloca em risco os empregos da planta, que já passou por PPE (Programa de Proteção ao Emprego), ao reduzir jornada de trabalho e salários, e fusão das linhas de carros e caminhões. “Sabemos que esse setor sozinho não sustenta a unidade, até porque a Ford mundial já disse que é um mercado que não interessa muito a ela. O que garante emprego é investimento.”

Em Taubaté, funcionários estão em greve há dois dias, em protesto à demissão de 12 operários.