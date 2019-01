Lauro parte para o ataque nas redes

Raphael Rocha



23/01/2019 | 06:11



Que os prefeitos de Diadema, Lauro Michels (PV), e de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), não se bicam o Grande ABC já tem conhecimento. Mas o verde parece querer potencializar a rivalidade. Recentemente, reformulou a Secretaria de Comunicação, trocando seu titular e também atraindo profissionais que, até pouco tempo atrás, atacavam sua gestão nas redes sociais. E justamente a internet tem sido campo de batalha de Lauro contra Morando. Curiosamente, esses novos aliados do verde têm centrado forças em atacar o tucano de São Bernardo. Quase não se vê críticas a opositores de Lauro em Diadema nos perfis nas redes sociais.

Contrariando

O clima na Câmara de Mauá está longe de ser dos melhores. As incertezas sobre os questionamentos no processo de impeachment do prefeito afastado têm acirrado os ânimos. O centro da polêmica é o vereador Cincinato Freire (PDT), presidente de uma das comissões processantes autorizadas e que analisa se Atila abandonou o cargo, infringindo a LOM (Lei Orgânica do Município). Muita gente tem achado estranho o comportamento do pedetista, acreditando que o vereador vem empurrando com a barriga os trabalhos internos, contrariando o interesse dos demais, que tentam agilizar o processo para cassar Atila.

Articulação

Deputado estadual eleito, Thiago Auricchio (PR), de São Caetano, acompanhou seu pai, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), em reunião em São José dos Campos para debater o futuro da GM (General Motors). Aproveitou a ida para a cidade do Interior para conversar com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSDB), e colocar o mandato à disposição.

Nomeação

O governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), readmitiu Aghata Palacio, mulher do ex-vereador de São Caetano Fabio Palacio (PR). Ela foi admitida para ser diretora de departamento na Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários. Aghata atuou na administração de Paulo Serra, mas deixou o cargo durante a campanha do marido a deputado federal.

Polêmica

Em Diadema, gerou polêmica a relação familiar do secretário de Educação, Cacá Vianna, com Milena, funcionária comissionada desde o primeiro mandato de Lauro Michels (PV) no Paço. Isso porque Milena se casou com Luis Gabriel Vianna, primo do atual titular da Pasta. O caso foge da lei que proíbe o nepotismo – Súmula Vinculante 13 do STF (Supremo Tribunal Federal) –, mas a oposição ao verde questiona a moralidade do fato.