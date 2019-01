Câmara de Mauá rejeita reclamação de Admir

Junior Carvalho



23/01/2019



A Câmara de Mauá rejeitou pedido do vereador Admir Jacomussi (PRP), pai do prefeito preso Atila Jacomussi (PSB), para derrubar um dos pedidos de impeachment que tramitam na Casa contra o filho e legitimou a denúncia protocolada por integrante do PSL local.

Na quinta-feira, Admir havia ingressado com representação interna questionando a legalidade da denúncia que trata sobre possível vacância do cargo. Na peça, o pai do prefeito preso sustentava que o autor do pedido, Davidson Rodrigues de Souza, informou dados falsos ao citar que é presidente do PSL local, o que provocaria espécie de falsidade documental. A procuradoria do Legislativo mauaense, porém, ignorou essa informação e decidiu avalizar a denúncia como peça impetrada por um eleitor da cidade, como permite a lei.

Demorou prazo de cinco dias para que as comissões processantes finalmente dessem encaminhamento sobre esse e outro fato que vinha prejudicando o andamento do processo. Também ontem, a Casa oficializou que a substituição do vereador Ivan Stella (Avante) ocorrerá apenas na sessão do dia 5, quando os parlamentares voltam do recesso, por meio de novo sorteio. Ivan foi sorteado, mas renunciou à vaga alegando motivos de saúde.

A tendência, segundo apurou o Diário, é que o prefeito seja notificado da abertura do processo, por uma das comissões, ainda nesta semana. A partir de então, correrá o prazo de dez dias para que o chefe do Executivo apresente sua defesa.

Preso desde o dia 13 de dezembro, no âmbito da Operação Trato Feito, Atila responde a dois processos de cassação distintos. Em um deles, o prefeito é acusado de quebra de decoro, com base na denúncia da Polícia Federal de que o socialista recebia propina de fornecedoras do Paço – os vereadores são acusados de obter Mensalinho de Atila. Em outra denúncia, o prefeito é acusado de abandonar o posto por ficar mais de duas semanas afastado sem prévia autorização legislativa.