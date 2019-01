Antes de desaparecimento, Sala disse que avião estava 'aos pedaços'

22/01/2019 | 21:06



O jogador Emiliano Sala enviou um áudio para amigos minutos antes do avião em que ele estava desaparecer na noite da última segunda-feira. No áudio, de 57 segundos, ele criticou a qualidade do aeronave, disse que estava com medo de que ocorresse um problema e que se ele não desse notícias em uma hora, algo poderia ter acontecido.

"Estou aqui em cima, em um avião que parece que está a cair os pedaços e estou indo para Cardiff logo pela manhã", disse, em um dos trechos do áudio, que foi divulgado pela imprensa argentina. "Se em uma hora e meia não tiver novidades minhas, não sei se vão mandar alguém me buscar, porque não vão me encontrar mas... já sabe. Deus! Que medo eu tenho", desabafou, em outro trecho do áudio.

O avião em que ele e o piloto estavam a bordo desapareceu a cerca de 20 quilômetros ao norte da ilha Guernesey, próximo ao Canal da Mancha - trecho de mar que separa o norte da França do sul da Grã-Bretanha.

Autoridades britânicas e da França fizeram buscas na região, mas informaram que foram encontrados apenas objetos flutuando na água, mas não pôde confirmar se algum deles pertencia à aeronave desaparecida. O atacante de 28 anos acabara de se transferir do Nantes para o Cardiff, do País de Gales, mas que disputa o Campeonato Inglês. Sala, inclusive, estava no avião rumo à cidade galesa justamente para assinar seu contrato com o clube.

Em sua carreira, Sala praticamente só atuou no futebol francês. Ele deixou a Argentina ainda na juventude para reforçar a base do Bordeaux. Após ser promovido ao time principal do clube, passou a ser emprestado para times menores, até se transferir para o Nantes, em 2015.