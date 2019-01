Trump segue com planos de realizar discurso do Estado da União na próxima semana

22/01/2019 | 20:27



A Casa Branca leva adiante seus planos para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realize seu discurso sobre o Estado da União na próxima semana, diante de uma sessão conjunta do Congresso. Isso apesar de uma carta da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, pedindo o adiamento.

A Casa Branca enviou um e-mail à Câmara pedindo que se leve adiante o cronograma para o discurso em 29 de janeiro, de acordo com uma fonte do Executivo americano que pediu anonimato. Ao mesmo tempo, a Casa Branca continua seu trabalho sobre os planos de contingência e tem considerado alternativas, incluindo um comício.

Pelosi enviou uma carta a Trump sugerindo que ele envie apenas o discurso por escrito ou espere o fim da paralisação parcial do governo, citando preocupações com a segurança. "Nós só queremos que as pessoas sejam pagas pelo seu trabalho", afirmou a deputada, ao ser questionada sobre a carta.

O presidente não pode falar em sessão conjunta do Congresso sem a permissão expressa das duas Câmaras e Trump e Pelosi têm mostrado divergências por causa da paralisação parcial do governo. Anteriormente, ela fez um convite formal a Trump para realizar o discurso, e a Casa Branca diz que o presidente já aceitou esse convite. Fonte: Associated Press.