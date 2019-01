Do dgabc.com.br



22/01/2019 | 20:11



As temperaturas voltam a subir nesta quarta-feira em todas as cidades do Grande ABC.

O dia amanhece com céu parcialmente nublado e no final da tarde as chances de chuva são menores em relação aos últimos dias, mas ainda assim pancadas isoladas de chuva com raios e rajadas de vento podem acontecer em pontos isolados.

A temperatura mínima prevista será na madrugada, com 22º e a máxima alcança os 33º.