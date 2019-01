Madrugada em São Caetano tem briga, atropelamento e tiros

Marcela Munhoz

Do Diário do Grande ABC



22/01/2019 | 19:50



Por volta das 2h30 desta terça-feira (22), quem passou pela Avenida Goiás, em São Caetano, viu enorme confusão em posto de gasolina na altura da esquina com a Rio Grande do Sul. De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal) o efetivo que fazia ronda pelo local ouviu tiros e viu duas pessoas atropeladas. As vítimas, de acordo com a guarda, sofreram leves escoriações.

Segundo a polícia, tudo aconteceu após uma briga. Um dos envolvidos teria entrado no carro para atropelar o indivíduo com quem estava discutindo, mas acabou pegando o amigo e outra pessoa que estava tentando ajudar.

A GCM encontrou o carro do atropelamento em outro posto de gasolina, desta vez na altura da Major Carlos Del Prete. Era um i30 com marcas de tiros. Até o momento não foi reconhecido o autor dos disparos. O caso está sendo investigado.