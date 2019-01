Paulo Serra indica ex-assessor de Rodrigo Garcia para a Habitação de Sto.André

Fábio Martins

22/01/2019 | 19:35



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), confirmou na tarde desta terça-feira o substituto de Fernando Marangoni (DEM) no comando da Secretaria de Habitação. Ex-assessor do atual vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia (DEM), o advogado Paulo Alves (DEM), 55, herdará o posto de Marangoni, que no começo de janeiro aceitou convite para ser secretário executivo de Habitação da administração do governador João Doria (PSDB).

Paulo Alves integrou a equipe de Marangoni na secretaria em Santo André e é da estrita confiança de Garcia. Ele compôs, inclusive, grupo na pasta estadual de Habitação quando o hoje vice-governador chefiou o setor, durante a gestão de Geraldo Alckmin (PSDB), e também na CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Paulo Serra já havia mencionado, em entrevista, que daria continuidade ao trabalho desenvolvido por Marangoni na área - a atuação no período foi considerada satisfatória. Além disso, há intenção de afinar a relação de projetos com o Estado e, de quebra, assegurar apoio político do partido no plano de reeleição.

“Recebi em meu gabinete Paulo Alves, que dará continuidade ao ótimo trabalho desenvolvido por Fernando Marangoni, que, agora, compõe o governo do Estado. Alves traz a expertise do setor habitacional e a sinergia para que a secretaria municipal siga com os bons resultados na produção habitacional e com a regularização fundiária, garantindo qualidade de vida e dignidade às famílias andreenses”, destacou Paulo Serra.

Marangoni ficou por dois anos à frente da Habitação no município. Deixou a secretaria andreense logo no começo deste ano - com a posse de João Doria (PSDB) no Estado - após aceitar convite do próprio Rodrigo Garcia para exercer cargo de espécie de secretário executivo da pasta. Neste ínterim, a então número dois da área, Ana Paula Lepori, respondeu interinamente pelo posto.