Incêndio destrói apartamento no bairro Campestre e mata animais de estimação

22/01/2019 | 18:55



Um apartamento de um prédio sem condomínio na Rua João Ribeiro, no Bairro Campestre, em Santo André, pegou fogo na tarde desta terça-feira (22), enquanto as moradoras do local trabalhavam. O Corpo de Bombeiros, juntamente com a PM (Polícia Militar), foram acionados e o fogo foi extinto antes de se alastrar para as unidades vizinhas.

O local ficou totalmente destruído. Thalita Silveira, que divide o apartamento com uma amiga, no entanto, lamenta a morte de seus bichos de estimação, uma calopsita, um papagaio registrado no Ibama e todos os peixes de seu aquário. “Para os bens materiais ela não liga. Se você perguntar, ela só vai dizer que queria seus animais de volta”, afirmou Valter Silveira, pai de Thalita.

O apartamento é alugado e o prédio tem três anos. Thalita relata que algumas vezes tiveram problemas elétricos, como a luz da sala que não acendia enquanto todo o resto funcionava normalmente. Além disso, ela conta que várias vezes o prédio ficava sem luz enquanto tudo em volta estava normal e quando verificavam a caixa de energia, o disjuntor estava desarmado. Segundo ela, o problema foi resolvido após chamar um eletricista para fazer os reparos necessários e trocar as chaves que não estariam de acordo com a necessidade do prédio.

Para as moradoras, o Corpo de Bombeiros disse que pela forma que ficaram os cômodos, tudo indica que o fogo tenha começado na caixa de força da unidade. O caso foi registrado no 4º DP (Jardim) do município e o apartamento deve passar por perícia técnica até o fim da semana.