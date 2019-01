Botafogo estende contrato do técnico Zé Ricardo até o final do ano

22/01/2019 | 17:27



O Botafogo anunciou na tarde desta terça-feira a renovação do seu vínculo com o técnico Zé Ricardo até 31 de dezembro de 2019. Contratado em agosto do ano passado, o treinador tinha vínculo com o clube apenas até abril.

Contribuiu para a ampliação do contrato do treinador o bom desempenho do Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Zé Ricardo, o time protagonizou uma arrancada de destaque, deixou a briga contra o descenso e esteve perto de conseguir uma vaga nas fases preliminares da Libertadores.

Em 25 jogos, Zé Ricardo, que também já comandou Flamengo e Vasco no futebol carioca, soma dez vitórias, seis empates e nove derrotas à frente do Botafogo. O treinador de 47 anos chegou no segundo semestre de 2018 para substituir Marcos Paquetá e participou ativamente do planejamento da equipe para esta temporada.

Sem grandes estrelas e com um elenco enxuto em mãos, Zé Ricardo, de 47 anos, tem como primeiro desafio do ano no Botafogo o Campeonato Carioca. Na estreia, a equipe foi derrotada pela Cabofriense por 3 a 1. Nesta quarta, às 19h15, o time tenta a reabilitação diante do Bangu, no Engenhão.