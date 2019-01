Marília Mendonça relata ter sido assediada por uma mulher durante show: Fiquei com medo de falar

22/01/2019 | 17:10



Marília Mendonça, que brincou sobre os rumores de que estaria namorando Neymar, aproveitou a madrugada dessa terça-feira, dia 22, para relatar uma situação chata que viveu recentemente. A cantora estava curtindo um festival de música, em cima do palco e com amigos, quando foi assediada por uma mulher. Ela usou o Twitter para abrir o jogo com seus seguidores:

Queria falar de um assunto sério. Fui assediada por uma mulher esses dias, mas fiquei com medo de falar por conta de como andam os dias... queria poder tratar desse assunto numa boa. O que vocês acham de alguém que passa a mão aonde você não deixou? Mesmo que seja sua cintura enquanto você está dispersa?

Uma pessoa, então, respondeu:

Era só chegar e falar a real... As mulheres sabem digerir um não.

E a sertaneja disse:

Não pode generalizar. (...) Eu não generalizo e sei que tem muita mulher que não vale nada também.

Outra fã quis saber mais detalhes:

Mas você sabe se a pessoa fez por querer? Ou será que foi acidente? Ou às vezes nem se tocou, não sei. Como foi a situação?

E Marília esclareceu:

Ela tinha tirado uma foto antes e falou que queria casar comigo... eu não fui idiota independente da minha preferência... só ri... e de repente essa.

A cantora ainda explicou que na hora não falou nada, porque estava com medo de ser xingada, mas que deu um toque em seus seguranças.