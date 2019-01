Após cirurgia, Beto Barbosa segue internado em UTI sem previsão de alta

22/01/2019 | 17:10



Como você viu, Beto Barbosa passou por um procedimento delicado na última quinta-feira, dia 17. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, o artista passou cerca de oito horas em cirurgia; a operação consistiu na reconstrução da bexiga e na retirada da próstata do cantor. Tudo foi feito pela equipe do doutor Álvaro Sarkis no Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Apesar de seguir internado na UTI sem previsão de alta, os médicos acreditam na total recuperação de Beto, que luta contra um câncer na próstata e na bexiga. O astro acredita que foi vítima de um erro médico, já que meses antes de descobrir o tumor, já havia se sentido mal e procurado ajuda em um hospital de Fortaleza. O profissional que o atendeu, entretanto, tratou do problema como uma infecção urinária. Mas era câncer.

Vale lembrar que Beto já tem shows marcados para março e abril no Brasil e em outubro nos Estados Unidos.