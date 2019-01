Casa-Museu Ema Klabin reabre sexta com caminhada fotográfica

Miriam Gimenes



23/01/2019 | 07:37



A Casa–Museu Ema Klabin (Rua Portugal, 43), no Jardim Europa, em São Paulo, após fazer higienização anual do acervo, reabre suas portas na sexta, dia do aniversário da cidade. Na ocasião, a partir das 14h30, a instituição promoverá uma caminhada fotográfica, com duas horas de duração, pelo bairro, para que os participantes registrem características desse tradicional bairro paulistano e tracem a relação com o desenvolvimento da cidade. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site www.emaklabin.org.br . Deve-se levar apenas uma câmera ou o celular.

Além disso, o espaço, que tem mais de 1.500 obras, entre elas pinturas dos modernistas brasileiros Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Portinari e Lasar Segal, prorrogou para 31 de março a exposição de porcelanas da coleção de Ema Klabin. Com curadoria do arquiteto Paulo de Freitas Costa, a mostra conta com 39 peças raras das manufaturas de Sèvres, Berlim, Viena, Meissen, Limoges, Coalport, entre outras. Ingressos a partir de R$ 5.