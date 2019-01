Desejo de levar o Oscar 2019

Luis Felipe Soares



23/01/2019 | 07:34



As cartas de quem busca o maior prêmio da indústria do cinema internacional já estão na mesa. O público conheceu ontem pela manhã os indicados para o Oscar 2019, que celebra os maiores lançamentos entre filmes, curtas-metragens, animações, performances individuais e questões técnicas. A revelação dos vencedores está agendada para 24 de fevereiro, quando a esperada cerimônia recheada de astros irá mostrar a preferência dos integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, cujos votos já foram computados.

O Brasil ainda contava com ponta de esperança para que o longa animado Tito e os Pássaros fosse lembrado. Ele perdeu espaço para grandes lançamentos e, reza a lenda, que quem dispara na preferência é o audacioso Homem-Aranha no Aranhaverso. A chegada do desenho por aqui está agendada para 14 de fevereiro.

Parte das atenções promete focar o desempenho de Roma, com dez indicações, incluindo melhor filme, melhor diretor (para Alfonso Cuarón) e melhor atriz (em indicação surpreendente para a mexicana Yalitza Aparicio em sua estreia na atuação). O longa-metragem com temática setentista explora o dia a dia de família humilde e entrou em contato com o público por meio da Netflix, responsável pela produção – a qualidade da obra fez com que o serviço de streaming apostasse em sessões nos cinemas de olho na temporada de prêmios. Detalhe que se tornou o filme estrangeiro na briga pelo maior número de estatuetas da história, empatando com o feito de O Tigre e o Dragão (2000), da China.

Com o mesmo número de indicações, A Favorita promete movimentar o duelo de melhor atriz coadjuvante com a presença de Rachel Weisz e Emma Stone. A história sobre o jogo de interesses entre criadas pela duquesa britânica do século 18 estreia nas salas brasileiras amanhã.

O elenco poderoso de Vice, cinebiografia do ex-ocupante do cargo de vice-presidente Dick Cheney, garantiu indicações em três das quatro categorias de atuações: melhor ator (Christian Bale), melhor ator coadjuvante (Sam Rockwell) e melhor atriz coadjuvante (Amy Adams). Bale talvez o maior favorito entre as disputas principais e não deve ter problemas para garantir o segundo Oscar da carreira.

Entre alguns destaques especiais, é possível citar a veterana Glenn Close, buscando finalmente ser reconhecida pela Academia como melhor atriz em sua performance por A Esposa; as sete indicações de Pantera Negra, primeiro filme de super-heróis a aparecer entre os finalistas de melhor filme; e a cantora e atriz Lady Gaga, pronta para levar como melhor canção original por Shallow, de Nasce Uma Estrela.

O Oscar 2019 ainda não confirmou quem irá apresentar o show ou se realmente haverá mestre de cerimônias. Isso não importa, uma vez que tantas estrelas irão lotar o Teatro Dolby, em Los Angeles.

MELHOR FILME

Roma

Vice

Nasce Uma Estrela

Green Book – O Guia

A Favorita

Infiltrado na Klan

Bohemian Rhapsody

Pantera Negra

MELHOR DIRETOR

Spike Lee (Infiltrado na Klan)

Adam McKay (Vice)

Alfonso Cuarón (Roma)

Yorgos Lanthimos (A Favorita)

Pawel Pawlikowski (Guerra Fria)

MELHOR ATOR

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela)

Willem Dafoe

(No Portal da Eternidade)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen

(Green Book – O Guia)

MELHOR ATRIZ

Glenn Close (A Esposa)

Lady Gaga (Nasce Uma Estrela)

Yalitza Aparicio (Roma)

Olivia Colman (A Favorita)

Melissa McCarthy

(Poderia Me Perdoar?)

Oscar 2019 – Cerimônia.

Dia 24 de fevereiro, a partir das 22h,

no Teatro Dolby, em Los Angeles

(Estados Unidos).