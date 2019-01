Jaguar oferece pacote de turismo para dirigir na Suécia

Redação



22/01/2019 | 16:18

Os amantes de carros, velocidade e aventura já têm destino marcado para as próximas férias: Arjeplog, na Suécia. Localizada no extremo limite do Círculo Ártico, a cidade foi escolhida para sediar uma experiência turística promovida pela Jaguar Land Rover em parceria com a agência de viagens Primetour & Quintessentialy.

Pacote para dirigir na Suécia

O pacote Ice Drive Academy oferece uma experiência exclusiva de direção no gelo para condutores iniciantes ou mais experientes. O percurso é feito com veículos como Jaguar F-TYPE, Jaguar F-PACE, Range Rover Sport e Range Rover Velar.

Disponíveis para janeiro, fevereiro e março de 2019, os pacotes saem a partir de 3.250 euros para três noites e 3.990 euros para quatro noites. O preço inclui todas as atividades de condução, hospedagem, café da manhã, almoço e jantar, bebidas não alcoólicas durante todas as refeições e alcoólicas (limitadas) no jantar, além de traslados de ida e volta ao aeroporto.

Estradas mais legais do mundo

