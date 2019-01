Integrantes do Charlie Brown Jr. rebatem críticas e esclarecem retorno da banda

22/01/2019 | 16:10



Uma notícia pegou os fãs de Charlie Brown Jr. de surpresa: a banda está voltando e fará um retorno triunfal no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, para um show gratuito. O anúncio ainda trouxe outra novidade, revelando que Di Ferrero (NxZero), Supla, Dinho Outro Preto (Capital Inicial), Digão (Raimundos) e mais cantores estavam confirmados na apresentação, que acontecerá no Vale do Anhangabaú.

Porém, parece que a banda foi fortemente criticada, já que se viu na necessidade de gravar vídeos para explicar que a ideia não é substituir Alexandre Magno Abrão, o Chorão, que morreu em 2013, e nem Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, o Champignon, que morreu no mesmo ano, mas sim, homenageá-los.

Na formação atual, está o filho de Chorão, Alexandre, e os músicos, Marcão Britto, Heitor Gomes e Pinguim Ruas. E é Alexandre que se explicou nos vídeos publicados no Instagram da banda. Ele começa dizendo o seguinte:

- A gente tá aqui pra explicar, mais ou menos, o mal-entendido que aconteceu aí sobre o anúncio do novo show do Charlie Brown Jr. Quando a gente iniciou esse projeto, lá em 2014, o intuito dele sempre foi celebrar a vida do Charlie Brown Jr., sempre foi celebrar a história do Charlie Brown Jr. Nós sabemos que não existe Charlie Brown Jr. sem Chorão. E a gente não quer substituir o Chorão, não quer substituir o Champignon, a gente não vai lançar músicas novas... isso daqui não é uma banda, a banda não vai voltar. O Charlie Brown sempre foi e sempre será Chorão, Champignon.

Alexandre ainda continua:

- Eu infelizmente vou ter que estragar uma surpresa que a gente ia fazer. O meu pai, quando eu digo que ele vai estar presente, é porque ele vai estar presente no telão, cantando as músicas dele, com a banda dele.