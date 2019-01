Victoria Beckham admite que se sentirá um pouco excluída com shows inéditos das Spice Girls

22/01/2019 | 16:10



Victoria Beckham deu uma entrevista ao jornal The Guardian e falou de assuntos muito interessantes. A designer de moda, que ainda é vista como um ícone de beleza por muitos, confessou que cuidar de sua saúde e alimentação não são desafios para ela - muito pelo contrário.

- Eu sou muito, muito disciplinada com os meus exercícios e com o que eu como. É assim que eu sou mais feliz. Eu espero muito do meu corpo - tenho 44 anos, tive quatro filhos, trabalho muito, viajo. Para que eu faça tudo isso, eu preciso comer de forma saudável e me exercitar.

Victoria ainda falou sobre a relação da fama com sua vida pessoal. Quando seus filhos eram pequenos, ela dizia a eles que os paparazzi tiravam fotos porque os avós sentiam saudades queriam ver fotos da família. Pode isso?

- Foi uma forma de explicar aos meus filhos algo quando eles eram muito novos para entender. Agora eles estão acostumados. Eles cresceram nisso, eles entendem que devem ter responsabilidade em suas ações por conta disso. Mas eles cometerão erros - todos nós cometemos. Mas os deles estarão aos olhos do público. [...] As pessoas são interessadas na minha vida pessoal. E às vezes isso funciona a meu favor e às vezes são coisas que eu não gosto. Mas não vou deixar que isso me derrube.

Falando em vida pessoal... A artista finalmente se pronunciou sobre os rumores de que estaria se separando de David Beckham.

- Pode ser muito frustrante. Mas eu deixo tudo com a minha assessoria. Não me envolvo. Mas você tem que ter um certo controle porque as pessoas acreditam no que elas leem, e quando as notícias são totalmente falsas, é muito irritante.

E acredita que, mesmo tomando a decisão de não participar do retorno das Spice Girls, Victoria admitiu que se sentirá um pouco excluída?

- Definitivamente não terá nem um holograma meu. E não foi nada uma decisão difícil. O que eu faço hoje é a minha paixão e é um trabalho em tempo integral. Mas eu estou ansiosa em ver as meninas. E tenho certeza que quando elas estiverem no palco, uma parte de mim se sentirá um pouco excluída. Porque mesmo depois de tudo isso, uma parte de mim sempre será uma Spice Girl.

Que fofa, né?