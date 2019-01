Fabio Assunção faz acordo com autores de música em sua referência

22/01/2019 | 15:56



O ator Fabio Assunção usou seu Instagram para anunciar um acordo firmado por ele e os compositores da música Fabio Assunção, do grupo La Furia, anunciando que a arrecadação com a canção irá para uma instituição de apoio a dependentes químicos.

A música, que leva o nome de Fabio Assunção, traz o seguinte trecho: "Hoje eu vou beber / Hoje eu vou ficar loucão / Hoje eu não quero voltar pra minha casa não / Hoje eu vou virar o Fabio Assunção."

"Antes de qualquer coisa, eu preciso falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Eu não endosso, de maneira nenhuma, essa glamourização ou zoeira com a nossa dor. Minha preocupação é com quem sente na pele a dor de ser quem é. Com as suas famílias."

Fabio ressalta que não pensou em "censurar a criatividade das pessoas", e explica por que entrou em contato com o grupo: "Entre não censurar e deixar de conscientizar, existe um abismo que não me conforta."

"É muita gente sofrendo por não conseguir controlar suas compulsões e eu acho importante lembrar a todos que isso não tá escrito na certidão de nascimento. Todo mundo começa do mesmo jeito, achando que tudo bem. E pode não terminar tudo bem."

Em conjunto com sua equipe de comunicação e seu corpo jurídico, Fabio decidiu contatar os músicos da banda La Furia para "tornar essa história em um ato propositivo de ajuda a quem precisa e de conscientização de quem pode ainda acreditar ser um super-herói."

Segundo ele, 100% dos valores arrecadados com a música serão doados para duas instituições, sem divulgar quais.

"Lembrem que o Fabão aqui respeita a zoeira, ama a brincadeira, mas quer vocês bem e vivos! Fortez, felizes e conscientes de seus atos e de suas vidas", frisou.

Ouça a música Fabio Assunção, da banda La Furia abaixo:

La Fúria

Bruno Magnata, um dos integrantes da La Furia, também publicou um vídeo esclarecendo o assunto: "O próprio Fabio Assunção, de quem eu sou fã, nos procurou, de forma muito madura, construtiva e conversou numa boa com a gente."

"Em momento algum ele falou de 'travar' a música, colocar na Justiça, nem nada. Ele só pediu pra gente se juntar com ele e defender uma causa contra a dependência química e o álcool exagerado."

"Quando a gente fala disso, deixa de ser uma brincadeira pra falar de uma coisa séria. A música fala de uma coisa que afeta muita gente. Mais de 200 milhões de pessoas no mundo passam por essa dificuldade."

A gente tá aqui pra mudar essa situação, reverter tudo isso em coisa boa. Vamos mudar a letra da música, fazer uma coisa legal, bacana, junto com o Fabio e o Gabriel Bartz, outro compositor. Vamos doar toda a receita gerada pela música para uma instituição", concluiu.

Gabriel Bartz, um dos compositores, também fez questão de elogiar o ator: "O Fabio Assunção entrou em contato comigo. Vou falar pra vocês, ele é a pessoa mais 'da hora' que eu já troquei ideia. Por isso que sou fã dele, de verdade. É muito inteligente."

"Ele veio com a proposta de doar o dinheiro arrecadado nas plataformas digitais pra instituições de pessoas que cuidam de pessoas que sofrem com dependência química. Eu não pensei em aceitar, aceitei de primeira."

