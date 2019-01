Fábio Assunção se pronuncia sobre hit que leva o seu nome: Jamais me passou pela cabeça censurar

22/01/2019 | 15:11



Após o cantor Gabriel Bartz fazer sucesso com a música Fábio Assunção, regravada pela banda La Furia, Fábio procurou o autor do hit para fazer uma negociação. Isso porque a canção que leva o nome do ator faz referência a dependência química do artista:

Hoje eu vou beber/ Hoje eu vou ficar locão/ Hoje eu vou virar/ O Fábio Assunção.

Fábio negociou com o compositor que todo o dinheiro arrecadado com o sucesso, de mais de dois milhões de visualizações, será revertido para instituições que cuidam de dependentes químicos. Na manhã desta terça-feira, dia 22, o ator se pronunciou no Instagram:

Oi, gente... Eu não pretendia tornar esse assunto público por vários motivos, mas a imprensa resolveu comentar e os meninos foram bem generosos fazendo o vídeo deles, explicando nosso acordo sobre a música Fábio Assunção. Antes de qualquer coisa eu preciso falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Eu não endosso, de maneira nenhuma, essa glamourização ou zoeira com a nossa dor. Minha preocupação é com quem sente na pele a dor de ser quem é, com as suas famílias.

Assunção conta que nunca teve a intenção de censurar a música, mas que essa seria uma oportunidade de conscientização para um tema tão sério:

Para, além disso, eu quero dizer que jamais me passou pela cabeça censurar a criatividade das pessoas, quando vi a tal zoeira tomar proporções gigantescas como a música. Mas entre não censurar e deixar de conscientizar, existe um abismo que não me conforta. 15% das pessoas do mundo têm problemas de adicção. É muita gente sofrendo por não conseguir controlar suas compulsões e eu acho importante lembrar a todos que isso não está escrito na certidão de nascimento. Todo mundo começa do mesmo jeito. Achando que tudo bem. E pode não terminar tudo bem.

O ator não revelou o nome das instituições, mas garantiu que todo o dinheiro arrecadado será para ajudar quem enfrenta esse tipo de problema:

Foi pensando nisso que eu, minha equipe de comunicação e o corpo jurídico que me atende, decidimos entrar em contato com os meninos e tornar essa história um ato propositivo de ajuda a quem precisa e de conscientização de quem pode ainda acreditar ser um super herói. 100% dos valores arrecadados com a música serão doados para as instituições A e B como um ato irmanado entre quem sente essa dor e quem tem voz para ampliar a conscientização das pessoas.

Por fim, Fábio deixa um alerta e aconselha os seguidores:

Nós não somos super heróis. Cuide de você, cuide de quem você ama, cuide dos seus amigos nas festas. Seja responsável. Olhe pro outro e pra você, e se estiverem passando dos limites, ativem o modo! Lembrem que o Fabão aqui respeita a zoeira, ama a brincadeira, mas quer vocês bem e vivos! Fortes, felizes e conscientes de seus atos e de suas vidas.

Atualmente, o ator está em cartaz com a peça Dogville em São Paulo.