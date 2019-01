Antonia Fontenelle sai em defesa de Nego do Borel: - Gente escrota do c*****o

22/01/2019 | 14:10



Antonia Fontenelle não aguentou e se manifestou sobre toda a polêmica envolvendo Nego do Borel. Como você viu, o cantor fez um comentário transfóbico sobre a youtuber Luisa Marilac, o que fez com que ele fosse duramente criticado nas redes sociais. Além de ter sido vaiado em um show de Anitta, Nego ainda perdeu participações importantes em seu mais novo DVD, como as de Luisa Sonza e Ludmilla. Antonia, então, que acompanhou a situação por meio de notícias e também em contato com o funkeiro, resolveu tomar partido e saiu em defesa do amigo em seu Instagram. Nos Stories, a apresentadora escreveu o seguinte:

Vou escrever para que eu não peque nas palavras. Estou indignada com esse mimimi que arrumaram para cima do Nego do Borel. Ele não falou nada demais e ainda sim pediu desculpas. Que m***a estamos vivendo, se fosse comigo já teria mandado todo mundo se f***r. Falta do que fazer do c*****o. E quanto aqueles que desistiram de participar do DVD dele por causa dessa palhaçada, um aviso: o mundo dá voltas. Palhaçada.

Depois, a artista compartilhou uma matéria do amigo Leo Dias e aproveitou para dar a sua opinião:

Amanhã em Jornal O Dia: o que Nego do Borel deve fazer para superar a crise. Especialistas falam.

Sabe o que você deve fazer, Nego? Manda todo mundo se f***r e parar de mimimi. Gente escrota do c*****o., comentou Antonia.

Ainda nos Stories, Antonia postou uma conversa que teve com o próprio Nego por meio de um aplicativo de mensagens:

Hoje só chorei. Que m***a. Fazia tempo que não chorava assim., confessou o cantor.

Não guarde rancor, guarde nomes., dizia a atriz.

E aí, de que lado você está nessa história?