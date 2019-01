Polícia é chamada na casa de Blac Chyna após modelo estar supostamente bêbada e cuidando mal dos filhos

22/01/2019 | 14:10



Blac Chyna, ex de Rob Kardashian, protagonizou uma polêmica e tanto. Segundo informações do Radar Online, a polícia foi chamada em sua casa após relatos de que ela estaria supostamente bêbada ou sob efeito de drogas - o que estaria colocando seus filhos, Dream, de seu relacionamento com Rob Kardashian, e King, de outro relacionamento, em perigo, segundo aponta o Radar Online.

De acordo com a publicação, a polícia de Los Angeles foi até a casa da modelo, localizada em Woodland Hills, no último domingo, dia 20, após uma pessoa, preocupada, entrar em contato com as autoridades afirmando que Blac Chyna estava sob efeito do álcool. Um porta-voz da polícia informou o seguinte:

- Policiais responderam a uma perturbação às seis e 40 da tarde. Não houve prisões e nenhum relatório foi preenchido.

Ao chegarem à casa, os policiais conversaram com Blac Chyna e a babá, que cuida dos filhos da modelo, e constataram que as crianças não estavam em perigo.

Pouco antes da ligação, uma maquiadora estava na casa, maquiando a modelo. Ela achou que Chyna estava drogada ou bêbada e logo foi expulsa de casa, detalhou a fonte:

- Chyna expulsou a maquiadora de casa e não quis dar de volta a maquiagem dela. Chyna achou que a história da maquiadora de alguma maneira chegou rapidamente a Rob e então alguém que conhece Rob ligou para a polícia. Chyna acha que essa foi mais uma tentativa de colocá-la como uma péssima mãe, mas isso não teve nada a ver com as crianças. Teve a ver com a maquiadora.