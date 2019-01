Incidente em obra causa vazamento de água em Santo André

Aline Melo

22/01/2019 | 13:17



A perfuração de uma rede de água durante obra na Rua Evaristo de Moraes, no Jardim Stella, em Santo André, causa grande vazamento de água desde as 9h30 dessa terça-feira (22). Segundo o operário da obra, Gean Fresner, 35 anos, uma máquina atingiu a tubulação. "Ligamos para o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), mas deram um prazo de 24 horas para consertar", declarou.

A dona de casa Ivonete Aparecida, 50, afirmou que se mudou recentemente para o bairro e que são frequentes os dias em que fica sem abastecimento de água. "Quando vem é fraca, nem dá para usar a máquina de lavar roupas" reclamou.

Quando a equipe de reportagem do Diário chegou ao local, um veículo da autarquia e dois funcionários deixavam o endereço. Eles afirmaram que o registro de água seria fechado. A reportagem também questionou o Semasa sobre a previsão de conserto, mas a autarquia ainda não se manifestou.

A cidade de Santo André passa, há pelo menos duas semanas, por problemas generalizados de abastecimento, especialmente em bairros mais periféricos, como Parque Miami e Jardim Santo André (leia mais abaixo). O Semasa alega que o alto consumo de água na região metropolitana tem resultado em envio de menos água para a cidade pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), especialmente nos horários mais quentes e de maior consumo.

A Sabesp, por sua vez, afirma que o fornecimento ao município está normal e que em 17 de janeiro houve o rompimento de uma adutora e a interrupção no fornecimento por 24 horas. A empresa destacou que a situação já foi resolvida, mas que em casos como esse os reservatórios do Semasa devem controlar o fluxo das redes para garantir o abastecimento.

Moradores relatam que pressão da água é insuficiente para encher caixas

Moradores de diferentes bairros de Santo André tem se manifestado nas redes sociais sobre a falta de água. Jardim Santo André, Parque Miami, Vila Linda, Parque Erasmo Assunção, Vila João Ramalho, estão entre os locais atingidos.

A dona de casa Franciele Cristina de Lima, 26 anos, afirmou que há 21 dias a água não chega na Travessa Paraguai, no Parque Miami. “De manhã ainda tem água na casa da minha avó. A gente busca com balde e tem que carregar até em casa. Banho só de bacia”, reclamou.

O motoboy Emerson Luiz Zagaro, 43, explicou que o abastecimento na região sempre foi intermitente, mas que a água tinha pressão e era capaz de encher as caixas, que eram esvaziadas ao longo do dia. “Agora, vem só um fiozinho. A gente sai enchendo panela, balde, bacia, o que dá, para poder fazer as coisas dentro de casa. É um descaso e isso já dura mais de 15 dias”, protestou.

No Jardim Santo André a atendente de relacionamento Taynara do Nascimento Rodrigues da Silva, 22, relatou que a falta de água se agravou desde o dia 14 de janeiro. “Normalmente a gente não tem água durante o dia, só de noite ou de madrugada. Mas agora não tem nada, nem uma gota na torneira”, reclamou. “Mas as contas chegam sem falta”, completou.

Em sua página na rede social, o Semasa reforçou que o alto consumo em toda região metropolitana tem provocado a irregularidade no fornecimento de água pela Sabesp para a cidade. “A água continua a ser enviada, conforme foi acordado. Porém, em volume bem menor durante o dia, principalmente nos horários mais quentes. Como o consumo é muito alto, não há tempo hábil para os reservatórios da cidade se normalizarem, situação esta que infelizmente penaliza mais a população que mora nos bairros mais altos e afastados. A Administração municipal reforça que já notificou a Sabesp e aguarda a regularização no abastecimento de água nas próximas 48h”, informou o comunicado.

A Sabesp, por sua vez, destacou que o sistema de abastecimento de água do município de Santo André é operado pelo Semasa. “A Sabesp suplementa a oferta de água com uma vazão média de 2.170 litros por segundo, suficiente para o atendimento da demanda da população do município. Em 17 de janeiro, houve rompimento de uma adutora do Sistema Rio Grande, que interrompeu o abastecimento de parte dos municípios de São Bernardo do Campo e Santo André por 24 horas, estando normalizado já no final de semana”, informou em nota. A empresa alegou que nessas circunstâncias, os reservatórios existentes no município atuam como regularizadores da oferta de água à população. “O Semasa foi tempestivamente notificado do rompimento e da interrupção. A Sabesp garante a vazão média e empenha todos os esforços para suprir a deficiência causada pelo rompimento da adutora”, concluiu a nota.