Ao gravar novo trabalho, Anitta menciona o namorado após confirmar relação: Ainda bem que meu boy já está conquistado

22/01/2019 | 13:10



O ensaio do Bloco das Poderosas comandado por Anitta e que aconteceu no último domingo, dia 20, além de ter sido palco para que a polêmica envolvendo o cantor Nego do Borel ganhasse forma, também serviu para que a cantora confirmasse seu relacionamento com o produtor Ronan Carvalho.

Ao anunciar o grupo Atitude 67 para cantar, ela deu o seu recado:

Vou chamar eles, mas sem lembrar do que aconteceu porque o meu namorado está na plateia. Mas não pode ficar chateado, né, galera? O que aconteceu antes de a gente se conhecer, não é motivo para chateação.

Mas não terminou por aí. Em breve Anitta irá lançar Terremoto, música em parceria com o Mc Kevinho. Durante as filmagens do clipe, que será inspirado no vídeo da canção I'm Still in Love With you do Sean Paul com a cantora Sasha, Anitta mencionou novamente seu namoro:

- Gente, roubei o celular do Kevinho! Eu detesto essa minha veia aqui! Hoje eu estou baranga. É um dia ótimo para eu estar baranga, dia de gravar o clipe. Ainda bem que meu boy já está conquistado.

Parece que o relacionamento está cada vez melhor, né?