22/01/2019 | 12:48



O ministro Sergio Moro, titular da pasta da Justiça e da Segurança Pública, prorrogou por 60 dias a presença da Força Nacional nos Estados de Rio Grande do Norte, Sergipe e Rio Grande do Sul. A medida foi publicada nesta terça-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com o decreto, o ministro levou em consideração pedidos dos governadores destes Estados.

A Força Nacional de Segurança Pública está presente no Rio Grande do Norte desde dezembro de 2018 e em Sergipe desde fevereiro de 2017. No Rio Grande do Sul, os militares estão desde agosto de 2016.