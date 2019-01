Sem Goffin, Bélgica será liderada por 199º do mundo contra o Brasil na Davis

22/01/2019 | 12:38



O Brasil terá um desafio bem menos complicado do que esperava diante da Bélgica, pela fase qualificatória da Copa Davis, nos dias 1 e 2 de fevereiro, em Uberlândia (MG). A equipe belga, segundo convocação anunciada nesta terça-feira, não terá seus principais tenistas para o duelo que vale vaga na fase final da repaginada competição.

Para o time liderado pelo capitão Johan Van Herck, as baixas serão David Goffin, ex-Top 10 do ranking, e o experiente Steve Darcis. Goffin, maior estrela do tênis belga na atualidade, preferiu competir sobre a quadra dura nesta época do ano, visando os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, nos Estados Unidos.

Sem a dupla, o time belga será liderado por Arthur De Greef, de 26 anos, que é apenas o 199º do mundo. Os demais convocados são Kimmer Coppejans, 214º, e Sander Gille, 575º do ranking de simples e 80º nas duplas. Joran Vliegen, especialista em duplas, é o atual 81º deste ranking. O capitão divulgou uma lista com apenas quatro jogadores. Atualmente, as listas contam com cinco tenistas.

A falta de experiência na Davis é a marca desta convocação belga. Maior esperança do time, De Greef tem apenas uma partida na competição em seu currículo. Gille e Vliegen só disputaram um jogo, de duplas. Os três perderam seus jogos.

A baixa rodagem do time belga será uma oportunidade de ouro para o time brasileiro, que vem sofrendo derrotas até para equipes menos experientes nos últimos anos, oscilando entre os Zonais e a repescagem do Grupo Mundial da Davis.

Com a mudança na Davis nesta temporada, o Brasil acabou sendo beneficiado ao entrar na fase qualificatória, a ser disputada em fevereiro. Se vencer a Bélgica, o time nacional irá disputar a fase final, em Madri, em novembro.

Para o confronto com a Bélgica, o capitão João Zwetsch convocou cinco jogadores, que passaram a ser permitidos no ano passado, anunciados ainda no mês de dezembro: Thiago Monteiro (126º do ranking), Rogério Dutra Silva (136º), Thiago Wild (449º) e os duplistas Bruno Soares (7º) e Marcelo Melo (9º).