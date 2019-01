Internada, Preta Gil manda recado para os fãs: 'já, já estou de volta', diz

22/01/2019 | 11:31



Preta Gil está internada desde domingo, dia 20, após passar mal durante uma gravação e ter de ser levada às pressas para o hospital. Neste segunda-feira, 21, ela enviou um recado aos fãs para tranquilizá-los.

"Estou no hospital sendo medicada e está tudo bem! Passei dias trabalhando gripadíssima e ontem (domingo) o corpo pediu descanso", escreveu a cantora em um story no Instagram.

Preta afirma que está sendo "super bem cuidada" e garantiu: "Já, já estou de volta com tudo!". Ela afirmou ainda que não vai cancelar o lançamento de seu novo clipe, da música "Excesso de Gostosura", marcado para esta terça-feira, às 15h, em seu canal no YouTube.

No último domingo, Preta Gil participava de uma gravação em São Paulo na escola de balé Cisne Negro, com Dani Calabresa, Justin Neto e DJ Zé Pedro quando começou a passar mal. Um dia antes, a cantora havia comemorado o aniversário de 30 anos do marido, Rodrigo Godoy, com uma festa no Rio de Janeiro.