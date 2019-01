Arthur Aguiar desmente tentativa de sequestro de Mayra Cardi e da filha

22/01/2019 | 11:10



Arthur Aguiar usou o Instagram Stories na última segunda feira, dia 21, para desmentir que sua esposa, Mayra Cardi, e a filha do casal, Sophia, de três meses de vida, terem sofrido uma tentativa de sequestro após um assalto, na última sexta-feira, dia 19.

De acordo com Arthur o assalto ocorreu de fato, mas a tentativa de sequestro não:

- Eu queria esclarecer só uma coisa: de fato, houve o assalto o que, obviamente, não é legal, né? Mas não houve tentativa de sequestro, enfim..isso não aconteceu. O que aconteceu foi que a Sophia estava no banco de trás com a Mayra, que estava dando mamar para a nossa filha e eu demorei um tempo para conseguir tirá-las do carro. Tinham várias pessoas no lugar onde fomos assaltados, então muitas pessoas viram a situação. O importante é que está tudo bem, estamos todos bem, eu consegui recuperar o carro. Está tudo certo, isso que importa. Eu só vim dar essa satisfação para vocês. De fato aconteceu, foi muito ruim, mas não houve essa tentativa de sequestro, graças à Deus. O que houve foi essa demorar em conseguir tirá-las do carro, pelo fato da Mayra estar dando de mamar. A situação foi super rápida, supertensa.

No vídeo, ele também agradece a preocupação e o carinho de todos em relação à família dele. Em seguida, explicou sobre o sumiço das redes sociais após o ocorrido:

- Queria dizer que eu to bem e está todo mundo bem. Obrigada pelas mensagens de preocupação e carinho, me senti supercuidado. Tá tudo bem. Eu precisei de alguns dias para ficar um pouco off, mas está tudo bem. Vida que segue, foi um susto, mas passou.

No sábado, dia 20, a assessoria de Mayra Cardi havia publicado no Instagram da artista um comunicado afirmando que a família teria sofrido uma tentativa de sequestro após um assalto no Rio de Janeiro. Sem dar mais detalhes, a mensagem dizia que todos estavam bem e em breve voltariam às redes sociais para explicarem o acontecido.

Ainda bem que, pelo menos, todos estão bem, né?