Após polêmica com Maria Gadú, Fátima Bernardes publica foto e manda recado: Salve o respeito

Eita! A polêmica no perfil do Instagram de Fátima Bernardes continua. Após comentário de Maria Gadú gerar burburinho na web na última segunda-feira, dia 21, a apresentadora voltou a usar o perfil na rede social para publicar uma novo foto ao lado do namorado, Túlio Gadêlha e falar novamente sobre o que é ter um bom namorado.

Namorado bom é aquele que ri com você porque concorda que a gente só leva da vida os momentos felizes que vivemos. Salve o respeito e a leveza da alma nas redes e fora delas, escreveu Fátima na legenda da foto em que aparece gargalhando ao lado do deputado.

Apesar de não citar nomes, muitos seguidores da jornalista entenderam que o recado era destinado à polêmica envolvendo Gadú, que afirmou que Túlio havia sido machista ao publicar uma foto ao lado da namorada e algumas vaquinhas com a legenda: Namorada boa é aquela que tá contigo até na hora de ordenhar a vaquinha.

Nos comentários, a cantora afirmou que não existe boa ou má namorada e que ordenhar vacas é também um ato machista e cruel: 2 casos graves de machismo. Namorada boa é namorada que não se condiciona a especifismo algum. Não existe: 'namorada boa é a que... bla bla bla. 2 vaca é feminino e mexer nas tetas também te coloca numa situação delicada. Sem contar as condições absurdas e cruéis. Vamos indo juntos até onde?, escreveu ela.

A postagem de Maria Gadú deu o que falar e muitos internautas ficaram perplexos com a problematização da cantora. O bafafá foi tanto que, muitos internautas foram até a página da cantora no Instagram, questioná-la sobre o comentário, deixando muita gente confusa se ela estaria falando sério ou apenas teria sido uma brincadeira para causar alvoroço.

Aquele comentário da vaca lá é piada, né? Por favor, jura que é, questionou um seguidor, tentando entender a polêmica.

E Maria Gadú deixou o pessoal ainda mais intrigado, dizendo que se tratava de uma piada:

Piada de internet, teste para ver o quanto as pessoas estão louconas. Aí você comenta uma parada e um monte de gente que não você nem você e nem a pessoa dona do perfil, vem xingar. Surreal. Rir que é bom, ninguém tá afim. É impressionante como as pessoas estão frágeis, né Se responsabilizam por tudo, por todos, conferem, confiscam. Eu só observo. Tá todo mundo na mão dessa internet invisível. E as pessoas se acham úteis comentando, xingando, defendendo, depreciando, amando, elogiando, curtindo, rindo. Nós somos essas pessoas. Que loucura isso, né?

Em seguida, outra pessoa criticou a postura da cantora:

Ela pensa que as pessoas são idiotas e vão cair nessa de eu estava brincando, fui mal interpretada ou então o clássico: estou sendo atacada nas redes, quando ódio, tempos difíceis. (aliás, não duvido que saia uma entrevista dela com esse discurso vitimista daqui a pouco, igualzinho com a história daquela Kefera, que lacrou justamente no programa da Fátima, foi massacrada e depois se fez de coitada) Viu que passou ridículo e agora não tem a maturidade de se comprometer com a própria atitude. Responde a todos com o tom de deboche e se faz de desentendida, finge que é leve, como se os outros fossem loucos. A única saída honrosa seria agir como uma pessoa adulta, reconhecer que se excedeu, viajou, e pedir desculpas... mas sabemos que isso não vai acontecer, infelizmente.

Depois, Gadú mudou de ideia e afirmou que não era brincadeira:

Mana, eu em nenhum segundo estou falando de brincadeira ou que fui má interpretada ou papo de coitada. To falando sobre as reações das pessoas, a sua, a minha. E sobre como a gente não reflete mais. Tipo isso que você está fazendo: não me conhece e tá aqui passando sermão, falando que eu caguei porque passei sermão. Eu amo a internet, mas a gente está ficando doido.

Um seguidor então, sugeriu:

Procure um psiquiatra, urgente!

E ela concordou:

Precisamos todos de um!

Houve até quem elogiasse a cantora por ter conseguido chamar atenção na internet:

Eu tinha até esquecido da sua existência. Parabéns pela treta, você é muito marketeira Gadú. Você é mega inteligente.

E Gadú adorou saber disso:

Amei isso., escreveu.

Apesar de Maria Gadú não ter dado mais explicações sobre o comentário e Túlio Gadêlha não respondê-la em sua página, Fátima parece ter colocado um ponto final na discussão e, claro, os fãs elogiaram a postura da global.

Acho que sambou com delicadeza na cara de alguns!

Namorar é uma relação de duas pessoas e de ninguém mais! Preguiça de gente chata.

Indireta boa é quando se fala em respeito e quando você vê a pessoa fez exatamente o que a indireta quis dizer: falta de respeito.quem quer respeito primeiro tem que se dar ao respeito.outra: quem fala o que quer ouve o que não quer.agora quer se fazer de vitima. Me poupe!