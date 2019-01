Rodrigo Simas fala de relacionamento com Agatha Moreira: -O amor é sempre bem- vindo. Estamos muito felizes

22/01/2019 | 11:10



A semana começou a agitada com a entrega do Prêmio Cesgranrio de Teatro, na última segunda-feira, dia 21, no Copacabana Palace, um dos espaços mais luxuosos e tradicionais do Rio de Janeiro. Rodrigo Simas, que estava de férias em Fernando de Noronha com Agatha Moreira, apresentou uma das categorias e não escapou de falar sobre seu romance:

- Estamos muito felizes. O amor é sempre bem-vindo e agradecemos a torcida do público por nós, disse.

O relacionamento dos dois passou da ficção para a realidade desde que terminaram Orgulho e Paixão e agora estão trocando carinhos para delírio dos fãs nas redes sociais.

- Quando as pessoas emanam amor, quando elas estão positivas, é o que prezo na minha vida. E é isso. A vida está aí pra ser vivida, derrete-se ele.

O evento também contou com manifestações políticas e com posicionamentos sobre a atual situação da cultura no País:

- Teatro faz muita diferença na carreira. E viver só do teatro é uma dificuldade muito, muito grande! Eu trabalho na televisão, então vivo da minha arte. Tenho muita sorte e é um privilégio viver disso, declarou o ator.

Para quem estava com saudade do ator, a boa notícia é que em breve , ele já estará na telinha novamente:

- Esta semana começo a gravar Órfãos da Terra, nova novela das 6, que terá o tema dos refugiados da Síria, do Congo... e estou muito feliz de fazer parte. Serei um fotógrafo paulista que se envolve com toda a situação.