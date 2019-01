Fernanda Montenegro recebe homenagem e discursa: Sem cultura não tem educação

22/01/2019 | 11:10



Fernanda Montenegro foi a grande homenageada da 6ª edição do Prêmio Cesgranrio de Teatro, que aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 21, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Prestes a completar 90 anos de idade, a atriz dedicou o troféu ao marido Fernando Torres, já falecido, e a Bibi Ferreira, sua grande inspiração para entrar no mundo das artes.

Durante a noite, Fernanda ouviu depoimentos e elogios de muitos colegas, alguns em vídeo, como Antônio Fagundes, Andréa Beltrão, Renata Sorrah e Ney Latorraca. O prêmio foi apresentado por Júlia Lemmertz, que iniciou a noite falando um poema para Fernanda.

- Eu tenho um amor profundo por ela, disse emocionada olhando para a homenageada da noite.

Em seguida, público aplaudiu a apresentação de Malu Rodrigues, que recentemente brilhou no programa Pop Star. Ela, que já participou de alguns musicais, entrou cantando a música Beatriz, de Chico Buarque, de versos como: Será que é pintura/ o rosto da atriz.

Outro momento especial foi marcado por Letícia Sabatella, que cantou a música Non, Je ne Regrette Rien, da francesa Edith Piaf, antes de anunciar Amanda Acosta, de Bibi, como a melhor atriz em musical.

A pegada política seguiu em alguns discursos da noite, onde a palavra resistência estava sempre presente. Fernanda, por sua vez, lembrou da importância do teatro:

- Este momento é difícil, em que é preciso viver de um ofício no qual você não pode se manter, diante da destruição de uma arte eterna. Sem cultura não se tem educação, não há como separar uma coisa da outra", disse.