Aos 48 anos, Luciana Vendramini dispara: Sou cobrada pela beleza, mas não quero ficar esquelética

22/01/2019 | 11:10



Luciana Vendramini provou que está em dia com sua autoestima durante a entrega do Prêmio Cesgranrio de Teatro, na noite da última segunda-feira 21, no Rio de Janeiro. Aos 48 anos de idade, a atriz e ex-modelo, que foi um dos símbolos sexuais da década de 90, jurou que não se incomoda com as cobranças quando o assunto é boa forma:

- Quem foi apontada como musa, sempre será mais cobrada, mas eu não estou nem aí. Me sinto muito bem hoje e não quero ficar esquelética, falou a atriz, que está na novela Espelho da Vida.

Bem-humorada , Luciana ainda brincou ao falar sobre o próprio estilo:

- Sou um traveco. Sempre que posso coloco um brilho e adoro salto alto. Hoje estou com sapato baixo e já estou até me estranhando.

A atriz apostou em um look preto de renda e bastante brilhantes da grife Raquel e Lúcia Ateliê. Chamando atenção pela peça bem fechada em pleno verão carioca, Luciana explicou que a escolha se deu por descuido dela, que não está tão acostumada com os dias quentes do Rio de Janeiro:

- Sabe como é paulista, né? Fui a praia da Barra e esqueci o filtro solar no corpo. Estou coberta assim para as pessoas não notarem a minha cor de rosa, falou apontando para o ombro, que estava bem vermelho.