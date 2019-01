Após assumirem namoro, Caio Paduan e Cris Dias vão a primeiro evento público juntos

22/01/2019 | 11:10



Caio Paduan e Cris Dias estão curtido muito o início do namoro! Na noite da última segunda-feira, dia 21, o casal marcou presença no Prêmio Cesgranrio de Teatro, que aconteceu no Copabacana Palace, marcando a primeira aparição dos dois juntos, como um casal. Em entrevista, eles comemoraram o o sucesso do relacionamento, revelado em novembro de 2018.

- A gente fica feliz com a torcida, que o pessoal shippa, né? Ele é meu crush, diverte-se Cris Dias.

No Instagram, Paduan, que entregou um dos prêmios da noite, revelou o apoio que recebeu da namorada, por ter ficado nervoso de ter que subir ao palco em um dos eventos mais importantes do teatro:

Cris Dias ainda bem que você passou a noite me acalmando, porque convenhamos que entregar um prêmio de direção teatral com a classe assistindo em massa e a maestra Fernanda Montenegro sendo homenageada... que noite! Viva o teatro brasileiro, viva a cultura brasileira!, escreveu ele.

O casal ainda contou que está se preparando para curtir o Carnaval trabalhando muito. Ela estará fazendo a cobertura na avenida, enquanto ele gravará a próxima novela das sete, Verão 90, que estreia dia 29 de janeiro. Na trama, ele será o milionário Quinzinho, que se apaixonará por Dandara, uma dançarina de lambada, moradora de um conjunto habitacional. Juntos, eles terão que enfrentar o preconceito e racismo da família do rapaz, que não aceita o namoro.