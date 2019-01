Rivalidade entre Hana e Gustavo fica à mostra no BBB19 durante jogo Confio e Desconfio

22/01/2019 | 11:10



A noite da última segunda-feria, dia 21, foi de treta no BBB19! Após anunciar a dinâmica do quarto Sete Desafios, que colocou Hana, Hariany e Paula para desenvolver quebra-cabeças durante o dia, Tiago Leifert trouxe uma nova brincadeira para dentro da casa chamada Confio e Desconfio. No jogo, as confinadas do quarto especial tiveram que sortear os brothers e dizer se confiavam neles ou não. Imagina a treta eminente...

Hana, Hariany e Paula foram conectadas aos demais confinados por áudio e nada foi explicado aos que permanecem na casa sobre a dinâmica do quarto Sete Desafios. Assim que a brincadeira começou, o clima estava tranquilo e uma troca de fidelidade entre os confinados aconteceu. Hana afirmou gostar muito de Isabella e a loira retornou o afeto. Além disso, Danrley também foi alvo de elogios do trio, que entoou um awn ao falar do caçula da casa. Porém, o clima de amizade mudou quando Gustavo foi sorteado! As três declararam desconfiar do colega que, por sua vez, disse confiar nas sisters. Tenso, hein? Hana classificou o médico como jogador, mas não se segurou ao chamá-lo de machista e cobra.

Outra tensão foi quando o nome de Teresa surgiu! Hariany soltou que não confia na mais velha e alegou: - Não confio porque não tive nenhuma ligação com ela, não conversamos muito/i>. Tereza, ao ouvir, respondeu: - Ela tem motivo para desconfiar mesmo. Ela é um pouco introspectiva, eu provoquei o contato, mas não houve.

E se você acha que acabou, olha só: depois de promover o jogo, Tiago Leifert ainda explicou ao público como serão as últimas etapas do quarto Sete Desafios. Segundo o apresentador, Hana, Hariany e Paula só devem ser liberadas do quarto especial durante a definição do paredão desta terça-feira, dia 22. -As meninas ainda devem passar o programa de amanhã lá. Vou pedir para os brothers arrumarem as malas delas, já que não podem sair, e eles vão continuar sem saber de nada do que está acontecendo, disse ele na noite de segunda ao explicar para os telespectadores como tudo ia rolar. Socorro, o que será que vai acontecer?