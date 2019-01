Ataque do Taleban mata mais de 100 agentes de segurança afegãos

22/01/2019 | 10:44



Vários membros das forças de segurança do Afeganistão morreram nesta segunda-feira, 21, em um ataque do Taleban contra a base da principal agência de segurança afegã, o Diretório Nacional de Segurança (NDS, em inglês), recentemente construída no centro do país. Ajtar Mohamed Taheri, chefe do Conselho Provincial de Maydan-Wardak, onde ocorreu o ataque, disse que 12 pessoas tinham morrido, a maioria soldados afegãos.

No entanto, horas depois, Sardar Bakhtiar, membro do Conselho Provincial, disse ter recebido a informação de que o número de mortos havia passado de 100. Segundo Bakhtiar, "além dos corpos que foram encontrados no início da manhã, mais de 60 cadáveres foram recuperados apenas entre a manhã e a tarde de debaixo das ruínas do edifício derrubado" pela detonação de um carro-bomba. "O número de mortos pode aumentar à medida que sejam encontrados mais corpos", acrescentou.

O chefe do Departamento de Saúde Pública de Maydan-Wardak, Salim Asarkhil, havia afirmado que o hospital provincial tinha recebido "40 vítimas do ataque, das quais 12 estavam mortas antes de chegar, e as outras 28, feridas".

Asarkhil detalhou que, entre os que foram transferidos para o hospital, não havia vítimas civis e "todas pertenciam às forças de segurança".

O porta-voz do governador de Maydan-Wardak, Muhibullah Sharifzai, informou que quatro terroristas envolvidos no atentado morreram, um deles e m razão da explosão do carro-bomba e os outros abatidos pelas forças de segurança.

Por meio de seu porta-voz, Zabihullah Mujahid, o Taleban reivindicou a autoria do ataque - que durou mais de três horas - e garantiu que "ao menos 90 membros das forças de segurança morreram e até 100 teriam ficado feridos". (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.