Falha na Linha 1-Azul do metrô de SP fecha três estações e lota plataformas

22/01/2019 | 09:36



A falha em um equipamento de via na Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo testou a paciência de passageiros no horário de pico na manhã desta terça-feira, 22. Os efeitos foram sentidos também na Linha 3-Vermelha, onde os trens circulavam com velocidade reduzida no início da manhã.

As estações Jabaquara, Conceição e São Judas ficaram fechadas entre 8h e 9h12. Nas redes sociais, usuários se queixavam de trens lotados. Muitos acabaram recorrendo a ônibus e aplicativos de transporte.

A Companhia do Metropolitano chegou a informar que equipes faziam manutenção da via e que não havia previsão de normalização. O serviço começou a ser normalizado, segundo o Metrô, por volta das 9h15.

Por volta das 8h30, as plataformas das estações Carrão e Tatuapé da Linha Vermelha permaneciam cheias. Passageiros gastavam o dobro do tempo, em razão do defeito. Funcionários da companhia informaram que o motivo é um problema em um dos equipamentos de via da estação Jabaquara da Linha 1- Azul.

De acordo com informações do companhia, a falha foi causada por um operador de trem vazio, que, sem autorização, avançou com a composição e danificou um equipamento na via. O dano impedia a circulação dos trens neste trecho, o que impactou toda a linha.

Durante o fechamento das estações, foi solicitado o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), serviço municipal de ônibus acionado em casos de emergência.