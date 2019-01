Reestilizado, BMW Série 7 ganha novos motores e grade gigantesca

Leo Alves



22/01/2019 | 09:18

Na última semana, a primeira reestilização da geração atual do BMW Série 7 foi revelada. Sedã mais caro da marca alemã, ele recebeu uma nova dianteira com grade 40% maior – e que ocupa boa parte da porção frontal. Para compensar esse aumento, o para-choque ficou mais limpo e com menos entradas. Os faróis também estão mais finos e o capô ficou um pouco mais alto.

Mudanças BMW Série 7

A traseira não teve mudanças muito expressivas. As lanternas ganharam um desenho novo e estão mais horizontais. O para-choque, embora tenha sido atualizado, manteve praticamente o mesmo desenho. Por dentro, o três volumes ganhou um novo painel de instrumentos digital, com tela de 12 polegadas, e uma central multimídia de 10,25 polegadas.