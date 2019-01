Tamoios é reaberta após assalto a carros-fortes

22/01/2019 | 08:22



Após ficar fechada por cerca de 7 horas por causa de um assalto a carros-fortes na noite desta segunda-feira, 21, a Rodovia dos Tamoios foi liberada por volta das 2h30 desta terça-feira, 22, diz o Bom dia Brasil, da TV Globo.

A rodovia ficou fechada nos dois sentidos para que o esquadrão antibombas fizesse a varredura e limpeza do local. Um vigilante ficou ferido no assalto e foi levado para atendimento médico em Caraguatatuba (SP), segundo o telejornal. Ninguém havia sido preso até a publicação desta matéria. A polícia continua as buscas.

Os criminosos atacaram um comboio de carros-fortes que trafegava na rodovia que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte de São Paulo. Com tiros e explosivos, os bandidos roubaram uma quantidade de dinheiro não revelada.

A Polícia Militar informou que três carros-fortes seguiam pela rodovia na noite desta segunda quando na altura do Km 56, no sentido Caraguatatuba-São José dos Campos, foram cercados por três carros de cor prata. Um dos carros-fortes conseguiu escapar, mas dois ficaram no local e foram atacados pelos criminosos.