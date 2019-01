11 passeios em Miami para aproveitar a cidade

Redação



Bons passeios em Miami é o que não faltam. A cidade atrai milhares de brasileiros todos os anos, já que conta com diversas influências latinas. Entre novidades e destinos clássicos, é fácil se divertir por lá.

Dá para aproveitar as praias banhadas por águas azuis, realizar muitas compras, observar belos jardins e muito mais. A variedade é tão grande que é possível até mesmo realizar excursões de barco ou em um ônibus de dois andares pela cidade.

Para não perder nenhum detalhe, confira 11 passeios em Miami que não podem ficar de fora da sua lista de desejos.

1 – Coral Gables

Localizado ao sul da cidade, este bairro conta com a maior piscina artificial dos Estados Unidos, a Venetian Pool Miami. Coral Gables oferece ainda outras opções de lazer, como restaurantes e lojas. Por isso, é uma boa opção para um dia inteiro. Uma das principais atrações locais é o Miami Art Museum, o maior museu da cidade.

2 – Jungle Island

Esta dica é para as crianças. O Jungle Island é um parque de eco-aventura situado em Watson Island. Além de conhecer de perto várias espécies de animais, os pequenos podem observar as habilidades dos bichinhos em apresentações especiais.

3 – Airboat nos Everglades

Este passeio de airboat – aqueles barquinhos movidos a hélice – feito no Parque Nacional dos Everglades é uma opção mais aventureira, nos arredores de Miami. Dá para navegar pela vegetação alagada do parque, mas é preciso tomar cuidado com os jacarés que habitam o lugar. Por conta do barulho do barco, protetores para os ouvidos são distribuídos no início do tour.

4 – Little Havana nas Viernes Culturales

Little Havana é um bairro cuja influência latina é bastante presente. Até mesmo algumas placas são escritas em espanhol. O Viernes Culturales é um evento de música e artes que acontece no bairro, sempre na última sexta-feira de cada mês. Vale a pena passar por lá para conferir.

5 – Fairchild Tropical Botanic Garden

O Fairchild Tropical Botanic Garden é um jardim botânico repleto de cores. Olocal conta com uma boa variedade de espécies de plantas. Os apaixonados por borboletas não podem deixar de conferir o borboletário. É possível realizar um tour guiado pelo jardim e conhecer melhor todo o parque.

6 – Matheson Hammock Park

O Matheson Hammock Park fica em uma área bem reclusa de Miami. Vale a visita pela exclusividade e tranquilidade do passeio, já que poucos conhecem a região. Uma dica é curtir a piscina natural formada pelo mar. Apesar de ser um lugar bem escondido, o parque conta com uma boa estrutura para ninguém passar perrengue: tem banheiros, lanchonetes e chuveiro para quem quiser.

7 – Bayside Marketplace

Esta região concentra o Hard Rock Cafe e lojas de marcas famosas, bem como uma vista linda da Biscayne Bay. Além de ser um shopping a céu aberto, oferece alguns passeios de barco, com direito a tour pelas mansões dos famosos de Hollywood.

8 – Wynwood Arts District

Neste passeio, é possível conhecer um bairro que estava praticamente abandonado e ganhou vida com diversas paredes grafitadas, galerias de arte e restaurantes. O Wynwood Walls é uma espécie de museu do grafite, com diversas paredes pintadas por diferentes artistas, inclusive brasileiros. Aproveite para abastecer o Instagram com imagens bem coloridas.

9 – Ocean Drive

A Ocean Drive é uma parada obrigatória para quem vai a Miami. A avenida é um espetáculo para quem gosta de arte, música, compras e noite agitada. Há diversos hotéis, lojas, restaurantes, baladas e prédios históricos com um ar retrô dos anos 1920.

10 – Seaquarium

O Miami Seaquarium é uma espécie de oceanário misturado com parque temático. Além da visita a vários animais aquáticos, promove shows especiais. Foi justamente nesse cenário que o seriado Flipper foi gravado.

Seaquarium permite que os visitantes tenham contato com os animais

Ele está localizado dentro do Parque Nacional de Key Biscayne, nas ilhas da Baía de Miami e a cerca de 30 minutos do centro. É bom estar pronto para se molhar bastante.

11 – Sawgrass Mills

Quem vai a Miami em busca de compras pode esticar o passeio até Fort Lauderdale, onde fica o Sawgrass Mills. O complexo é o maior shopping de outlets dos EUA e está repleto de marcas famosas. Nomes como a Victoria’s Secrets, Guess, Hugo Boss, Puma e Polo Ralph Lauren despontam por lá. Ao todo, são mais de 300 lojas.