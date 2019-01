22/01/2019 | 08:05



Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou sete vítimas em estado grave na Rodovia Régis Bittencourt, na manhã desta terça-feira, 22. De acordo com a Arteris Régis, concessionária que administra a rodovia, as faixas da esquerda e central no quilômetro 301, em São Lourenço da Serra (SP), estavam interditadas por volta das 7h, o que gerava 1,5 quilômetro de congestionamento no horário acima. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros prestam atendimento às vítimas no local.