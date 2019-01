Trump e 'Gotti', de John Travolta, são indicados ao Framboesa de Ouro

21/01/2019 | 20:26



O filme de máfia Gotti, de John Travolta, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram indicados nesta segunda-feira, 21, para o Prêmio Framboesa de Ouro, que reconhecerá os piores filmes de 2018, após um ano que organizadores chamaram de desastroso - tanto na frente como atrás das câmeras.

A nova comédia sobre Sherlock Holmes Holmes & Watson ganhou seis indicações, incluindo para seus protagonistas Will Ferrell e John C. Reilly, que foram destacados por "estragar dois dos personagens mais amados da literatura".

A premiação Framboesa de Ouro, criada em 1980, é o oposto da cerimônia do Oscar. Os indicados foram anunciados um dia antes das nomeações dos prêmios da Academia - a maior honra da indústria cinematográfica.

"Com um mercado de ações cambaleante, um possível impeachment iminente do presidente, violentos incêndios florestais, enchentes devastadoras, ataques a tiros e um rosário de pragas que chegaram a proporções quase bíblicas, 2018 foi um ano cheio de desastres", disse o fundador do Framboesa de Ouro, John Wilson, em comunicado.

"E, então, houve os filmes do ano passado", acrescentou.

Trump foi indicado duas vezes na categoria de pior ator por aparecer como ele mesmo nos documentários de 2018 Death of a Nation, do cineasta conservador Dinesh D'Souza, e Fahrenheit 11/9, do progressista Michael Moore.

Gotti, sobre o falecido chefe da máfia de Nova York John Gotti, arrecadou apenas 4,3 milhões de dólares na bilheteria norte-americana e ganhou seis indicações, incluindo de pior filme, roteiro, ator e "pior combinação na tela" para os protagonistas Travolta e sua mulher, Kelly Preston.