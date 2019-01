Luisa Sonza revela o verdadeiro motivo de ter cancelado sua participação em DVD de Nego do Borel

21/01/2019 | 19:10



Luisa Sonza falou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo Nego do Borel. Como você viu, a participação da cantora no DVD do funkeiro foi cancelada após ele ter feito um comentário transfóbico sobre Luisa Marilac. Na ocasião, Nego assumiu que prejudicaria Sonza caso ela cantasse em seu DVD, já que o público da artista possui muitas pessoas do grupo LGBT. Entretanto, a assessoria da Universal Music, que cuida dos trabalhos da loira, tinha afirmado apenas que a presença da estrela não havia sido autorizada pelo departamento artístico da gravadora. Os motivos são os planos de lançamento de Luísa para este ano: eles estão trabalhando nisso desde ano passado e já possuem muita coisa adiantada em 2019.

Acontece que Luisa assumiu que o motivo de ter cancelado sua participação foi justamente a transfobia de Nego. Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, a cantora confessou que o episódio vai contra os seus ideais pessoais.

- Obviamente eu não concordo com algumas atitudes que ele teve. Isso não ia de acordo com os meus ideais e as minhas ideias. Ele reconheceu, acho que isso vai ajudá-lo a entender que isso é um assunto sério. Eu tento ser sempre transparente e ter coerência com as minhas ideias. É isso.

Ainda na entrevista, Luisa contou irá lançar um novo álbum entre março e abril. O CD contará com oito músicas de diversos estilos diferentes e ainda terá uma participação especial. Com quem será que a artista cantou, hein?