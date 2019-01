Barcelona anuncia Kevin-Prince Boateng como reforço por empréstimo

21/01/2019 | 18:42



O Barcelona surpreendeu nesta segunda-feira e anunciou o atacante Kevin-Prince Boateng como seu mais novo reforço. O jogador de 31 anos estava atuando no Sassuolo, da Itália, e assinou contrato por empréstimo até o fim desta temporada, no meio do ano.

No comunicado em que anunciou o acordo, o Barcelona não revelou se desembolsou algum valor para tirar Boateng do Sassuolo. O clube, por outro lado, explicou que fixou uma opção de compra ao fim do contrato, com preço já definido em 8 milhões de euros (cerca de R$ 34,1 milhões).

O acordo entre as partes surpreendeu porque Boateng já parece distante de seu melhor momento no futebol e rodava por clubes de menor expressão no futebol europeu. De 2016 para cá, o jogador atuou pelo Las Palmas, da Espanha, o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e o Sassuolo.

Revelado pelo Hertha Berlin, Boateng vestiu as cores de Borussia Dortmund e Tottenham antes de se destacar na Copa do Mundo de 2010, ao ajudar Gana a ir às quartas de final na África do Sul. Do Portsmouth, foi para o Milan, onde jogou por três anos, antes de vestir as cores do Schalke 04.

Boateng costuma jogar aberto pelas pontas ou mais centralizado, quase como um meia. Por isso, sua chegada representa mais concorrência para dois brasileiros, Philippe Coutinho e Malcom, que estão decepcionando neste início de trajetória com a camisa do clube catalão.