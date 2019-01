21/01/2019 | 18:26



A Netflix definiu a data de estreia do filme Dumplin, dirigido por Anne Fletcher e protagonizado por Jennifer Aniston. Será em 8 de fevereiro.

Produzido e protagonizado por Jennifer Anniston, o filme é baseado no romance de Julie Murphy, lançado no Brasil pela Editora Valentina, com trilha sonora de Dolly Parton. A direção é de Anne Fletcher e o roteiro de Kristin Hahn.

A comédia mostra a relação da jovem Will (Danielle Macdonald) com sua mãe Rose (Jennifer Aniston), uma ex-miss que não aceita muito bem o fato de a filha ser acima do peso.