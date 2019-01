21/01/2019 | 18:10



Luciano Camargo completou 46 anos no último domingo, dia 20, e é claro que não poderia faltar um super parabéns do irmão Zezé, né? O sertanejo, com quem Luciano canta junto há mais de 25 anos, postou uma foto dos dois em seu Instagram e escreveu um texto super fofo!

Juntos mudamos a vida de muita gente. Tudo em nossas vidas veio em dobro. Duas vozes irmãs, filhos de dois seres humanos maravilhosos, dois corações e uma história, crentes em Deus e Jesus, sempre vou te amar o dobro do que você pensa. Parabéns, feliz aniversário meu irmão e parceiro. Te amo!

Que lindo, né?