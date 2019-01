Meghan Markle teria uma conta secreta no Instagram para seguir seus amigos

21/01/2019 | 18:10



Segundo especialistas da família real, os membros da monarquia inglesa são incentivados a não terem redes sociais - mas parece que Meghan Markle deu um jeitinho para continuar conectada! A duquesa de Sussex, que se casou com príncipe Harry em maio de 2018, teria uma conta secreta no Instagram para manter contato com os amigos.

Segundo uma fonte próxima à Meghan contou ao tablóide The Sun, a presença da duquesa na rede social durou pouco: ela teria desativado sua conta um pouco antes do Natal, pois leu diversos comentários negativos que estavam afetando sua saúde mental. Dentre eles, estariam a suposta rixa entre Meghan e Kate Middleton e o apelido de Duquesa Difícil que os funcionários do palácio teriam dado a ela.

- Haviam algumas coisas muito má escritas por trolls nas redes sociais, e é claro que Meghan também viu as manchetes sobre ela. Isso realmente chegou até ela, e ela teve que desativar aquela conta um pouco antes do Natal, para proteger sua saúde mental. Ela se sentiu muito isolada e sozinha.

A fonte também revelou que os comentários negativos estariam tornando a duquesa, que está grávida de seis meses do primeiro filho com Harry, paranoica em relação à sua segurança.

- Ela não se sente segura o suficiente para sair por conta própria sem proteção. Ela é muito paranoica em relação a algumas coisas, como ser atacada fisicamente.

Meghan desativou sua conta oficial no Instagram após anunciar o noivado com príncipe Harry. Embora não haja uma regra que impeça os membros da família real de terem contas nas redes sociais - a princesa Eugenie, neta da rainha Elizabeth, por exemplo, tem um Instagram pessoal -, acredita-se que a exposição da privacidade não seja algo que agrade muito a equipe do palácio. No momento, a única conta oficial que compartilha informações sobre a duquesa de Sussex é a Kensington Royal, administrada pelos funcionários reais, e que também cobre os passeios e visitas oficiais de Kate Middleton e os príncipes Harry e William.