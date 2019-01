Reitoria da FSA convoca professores para reunião e frusta manifestação

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



21/01/2019 | 18:11



A reitoria da FSA (Fundação Santo André), liderada pelo professor Francisco José Santos Milreu, convocou reunião com os coordenadores das faculdades e frustou manifestação que os docentes haviam agendado, junto ao Sinpro-ABC (Sindicato dos Professores do Grande ABC), na tarde desta segunda-feira (21).

Embora a temática da convocação fosse o planejamento acadêmico do ano letivo, os docentes reinvidaram que somente Milreu estivesse na reunião, além disso, anunciaram que a pauta não seria a discussão do plano pedagógico, e sim, as demandas já solicitadas pelos profissionais como o pagamento dos proventos atrasados e 13º integral, além da reintegração de 35 professores, demitidos por e-mail no dia 21 de dezembro.

Os docentes acreditam que a reitoria realizou o chamado como manobra de evitar ato de protesto. Além disso, afirmam que há pressão para que os professores suspendam a greve – iniciada no dia 13 de dezembro.

Os docentes, entretanto, afirmam que devem manter paralisação das atividades acadêmicas até que Milreu apresente proposta de negociação quanto as cobranças apresentadas e esperam que, após as reuniões desta tarde, tenham posição quanto a possível negociação.