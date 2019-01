Criminosos queimam escolas e ônibus escolar no 20º dia de ataques no Ceará

21/01/2019 | 16:31



A onda de violência já chega ao 20º dia no Ceará. Desde o dia 2 de janeiro, os atentados afetam a movimentação e a rotina da população de Fortaleza e cidades do interior.

A Prefeitura de Itarema, no litoral Oeste do Ceará, informou que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Geralda Bonifácio Rodrigues, em Saquim, e a Escola Liceu José Maria Monteiro, no distrito de Almofala, além de um ônibus escolar, da localidade de Panã, foram incendiados na madrugada desta segunda-feira, 21.

"As instituições e o veículo ficaram danificados e o dano não foi pior porque pessoas da região colaboraram para debelar as chamas. Oferecemos recompensa a quem colaborar na identificação dos responsáveis pelos atos criminosos", destacou a nota da prefeitura.

Ainda na madrugada desta segunda-feira, bandidos incendiaram um caminhão de lixo na cidade de Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Na noite de domingo, 20, criminosos também colocaram gasolina em um ônibus, no Bairro Mondubim, em Fortaleza. Ninguém estava dentro do veículo.

O tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros do Ceará, ressalta que a equipe foi acionada para a ocorrência. "Jogaram a gasolina, mas não conseguiram atear fogo. A tentativa de incêndio foi registrada. Fomos acionados para limpar o ônibus. Ninguém ficou ferido", disse.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que 403 suspeitos já foram capturados por envolvimento nos atos criminosos registrados no Ceará.

Homens da Força Nacional também reforçam as ações de segurança no Ceará desde o início do mês.