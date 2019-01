Ribeirão realiza campanha de promoção à saúde mental

Do dgabc.com.br



21/01/2019 | 16:35



A Prefeitura de Ribeirão Pires realizará até o final do mês campanha de prevenção e promoção à saúde mental devido à campanha Janeiro Branco. Além de palestras nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), rodas de conversa e caminhada integram o calendário de atividades no período.



Entre os dias 21 e 24 de janeiro, profissionais promoverão rodas de conversa com pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde mental – CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil, CAPS Adulto, CAPS Álcool e Drogas, além das Residências Terapêuticas. Os debates têm o objetivo de ampliar o conhecimento dos participantes sobre o que são os transtornos mentais, de que modo são tratados e como é possível preveni-los.



No dia 23, usuários da rede de atendimento, familiares e profissionais participarão de mobilização para chamar a atenção para o tema. O grupo caminhará da unidade do CAPS Adulto, na região central da cidade, até a altura do Jardim Panorama – em circuito da Avenida Prefeito Valdírio Prisco.



No dia 25, das 9h às 12h, todas as UBSs da rede municipal estarão mobilizadas para orientar os moradores sobre o que são os transtornos mentais, bem como para divulgar os serviços gratuitos disponíveis pela Prefeitura.



A rede municipal de saúde de Ribeirão conta com cerca de 4,5 mil pacientes que frequentam os CAPS da cidade, além dos moradores atendidos em Residências Terapêuticas.