Mortes no trânsito caem 16% no Grande ABC

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



21/01/2019 | 16:16



Municípios do Grande ABC reduziram no ano passado em 16% o número de mortes causadas por acidentes de trânsito. Foram 201 óbitos de janeiro a dezembro, contra 240 ocorrências registradas em 2017. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (21) pelo governo estadual, por meio Infosiga (Sistema de Informações de Trânsito do Estado de São Paulo).

Pelo segundo ano consecutivo, pedestres lideraram o ranking de vítimas fatais, chegando a 86 mortes no ano passado. Aparecem na sequência motociclistas (59), passageiros de automóveis (45) e ciclistas (quatro).

A maior parte das fatalidades (56%) aconteceu em vias municipais, enquanto homens representam 80% dos óbitos. O levantamento aponta ainda que um terço dos acidentes de trânsito com vítimas na região ocorreram no domingo, data com maior índice de ocorrências. Ao todo, foram 42 casos nos últimos 12 meses.

Na região, São Bernardo aparece no topo da lista com mais casos de acidentes com vítimas. Em 2018, o município teve 84 mortes. Na sequência aparecem Santo André (36), Diadema (35), Ribeirão Pires (21), Mauá (18), São Caetano (6) e Rio Grande da Serra (um).