Fim da linha: veja carros que devem sumir das ruas em breve no Brasil

Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt: o sedã segue em linha, mas perdeu espaço para o novo Onix Plus

Foto: Divulgação Chevrolet Montana: a geração atual foi lançada em 2010 e era baseada no Agile. O hatch deixou o mercado há 5 anos, mas a picape segue em linha, mesmo sem vender tanto quanto no passado. Pode dar espaço para uma picape média, do porte da Fiat Toro

Foto: Divulgação Fiat Doblò: lançado no Brasil em 2001, ele recebeu sua última reestilização em 2009. Esquecido na linha Fiat, pode estar em seu último ano de mercado

Foto: Divulgação Fiat Weekend/Adventure: com 20 anos de mercado, a veterana segue como uma das últimas peruas nacionais. Porém, com as vendas em baixa, não deve durar muito mais no mercado

Foto: Divulgação Ford Fusion: a produção do modelo será encerrada em 2020 no México. Sendo assim, o futuro dele é incerto

Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer: o sedã ganhou sobrevida no ano passado, mas não deve durar muito, já que o Brasil é um dos poucos países que ainda vende o Lancer

Foto: Divulgação Mitsubishi Pajero Full: veterano, o jipe foi descontinuado no Japão neste ano. A marca garante que ele seguirá em linha no Brasil, mas como é importado do país oriental, é pouco provável que as vendas continuem

Foto: Divulgação Volkswagen Fox: atualmente ele é o projeto mais antigo da marca vendido no Brasil. Lançado em 2003, seu futuro é ameaçado pelo sucesso do Polo e pelas boas vendas do Gol. Atualmente é vendido em duas versões, mas pode deixar o mercado em breve, principalmente para abrir espaço na linha de montagem para o T-Cross

Foto: Divulgação Volkswagen SpaceFox: assim como o hatch, também é um projeto da década passada, tendo sido lançada em 2006. A perua não aparece mais no site da montadora

Foto: Divulgação Volkswagen Golf GTI: o esportivo tem futuro incerto no Brasil, já que a nova geração está para ser lançada na Europa. Por aqui, a tendência é que o híbrido GTE entre em seu lugar

